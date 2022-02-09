Сегодня технологию голограмм вряд ли можно назвать популярной. Её изобрёл венгерско-британский физик в 40-х годах прошлого..

Возрождение голограмм: их предлагают использовать в медицине и безопасности

Сегодня технологию голограмм вряд ли можно назвать популярной. Её изобрёл венгерско-британский физик в 40-х годах прошлого века. Здесь же, на родине этого открытия, голограммы пытаются возродить.

Это лаборатория в 30 километрах от Будапешта. Компания HoloTech вместе с учёными из Университета технологий хотят найти таким изображением новое применение.

Сейчас команда занимается тем, что пытается сделать голограммы более чёткими и цветными. Также изображение делают объёмным не только в горизонтальной плоскости, но и в вертикальной.

[Имре Лакатош, глава HoloTech]:«Наша миссия в медицинской сфере – попытаться объединить голограммы с существующими технологиями, чтобы можно было изучать изображения».

Это может пригодиться в медицинских вузах.

[Андрас Чокай, нейрохирург]:«На уроке анатомии, например, будет намного легче понять расположение внутренних органов, если можно будет увидеть их в объёмном изображении. Мы сможем лучше рассмотреть какие-то патологии или опухоли».

Компания также разработала голограммы, которые могут помочь в сфере безопасности. Например, бороться с контрафактной продукцией и обеспечивать лучший пограничный контроль.

Так, можно будет создавать специальные голограммные изображения для идентификационных документов, в которые можно помещать закодированные данные о человеке.

[Имре Лакатош, глава HoloTech]:«Если бы у нас было такое голографическое изображение на паспорте или удостоверении личности, это практически решило бы проблему создания (нелегальных) копий. Это очень важно, поэтому к нам обратились несколько стран».

Голограммы в прошлом не были эффективны, поскольку изображение было нечётким и не передавало нужных цветов. Венгерская компания, используя запатентованную лазерную технологию, может накладывать трёхмерные данные на специальную голографическую плёнку толщиной всего 0,024 миллиметра.

Другое их устройство может брать голографический отпечаток и воспроизводить его с высокой скоростью.

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