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В Нью-Йорке сожгли плохие воспоминания уходящего года

В Нью-Йорке сожгли плохие воспоминания уходящего года

Скатертью дорога – и прямо в огонь. На Таймс-сквер в Нью-Йорке прощаются с плохими воспоминаниями года...

Дата загрузки: 2021-12-29

В Нью-Йорке сожгли плохие воспоминания уходящего года

Скатертью дорога – и прямо в огонь. На Таймс-сквер в Нью-Йорке прощаются с плохими воспоминаниями года. Люди пишут на листах бумаги о самом наболевшем и неприятном. А ведущий тут же их сжигает.

[Джонатан Беннетт, ведущий]:
«Это наша давняя традиция – в канун Нового года прощаться с негативной энергией уходящего года и приветствовать новую энергию и всё хорошее, что произойдёт в будущем году».

Люди прощаются с воспоминаниями о пандемии, психологических трудностях и многом другом.

[житель Нью-Йорка]:
«Я хочу забыть о COVID, страданиях всего мира и всех моих головных болях о деньгах».

День избавления от плохих воспоминаний проводят на Таймс-сквер в 15-й раз. Раньше листы с записями уничтожали с помощью измельчителя бумаги, теперь бросают в огонь.

Мероприятие проходит недалеко от места, где 31 декабря за минуту до полуночи по флагштоку соскользнёт новогодний хрустальный шар.
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