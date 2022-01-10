Японцы окунулись в ледяную воду, чтобы очистить душу и исцелить тело

Эти японцы точно знают, как очистить душу и исцелить тело. Несколько минут разогревающих упражнений, и все..

Эти японцы точно знают, как очистить душу и исцелить тело. Несколько минут разогревающих упражнений, и все залезают в бассейн с ледяной водой. Её температура – 7 градусов. На воздухе – чуть теплее.

Такой ритуал у синтоистского храма в Токио проводят ежегодно в первой половине января. В бассейне с холодной водой нужно пробыть минуту. Выдержать трудно, но смельчаки делают это не только ради себя. Они молятся об окончании пандемии.

[Наоаки Ямагути, участник ритуала]:

«В обычные годы я участвовал в церемонии очищения, чтобы процветали моя семья, местная община и моя компания. Но если не остановить COVID-19, то мы не сможем проводить никакие мероприятия. Поэтому я пожелал (окончания пандемии)».

Впервые такой ритуал здесь провели в 55-м году. Вдохновителем стал священнослужитель. Он обливался холодной водой и молился за благополучие японцев.

Обычно в новогоднем ритуале участвуют 100 человек. В этом году – два десятка. Участников меньше из-за карантинных ограничений.

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