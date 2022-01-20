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Россияне окунаются в ледяную воду, отмечая Крещение

Россияне окунаются в ледяную воду, отмечая Крещение

Морозный воздух и ледяная вода. В таких суровых условиях россияне празднуют Крещение. По традиции, в купель..

Дата загрузки: 2022-01-20

Россияне окунаются в ледяную воду, отмечая Крещение
Морозный воздух и ледяная вода. В таких суровых условиях россияне празднуют Крещение. По традиции, в купель окунаются трижды. Люди верят, что так очищаются от грехов.

Эту прорубь в Подмосковье готовят к празднику каждый год.

[Михаил, житель Подмосковья]:
«Ощущения – дыхание прихватывает, сказать ничего не можешь. Дышать тяжело, но, когда выходишь, как заново родился».

В Тольятти крещенские купания проходят на территории Технического музея. В студёную воду окунаются даже женщины и дети.

[Оксана, жительница Тольятти]:
«Присоединение к Богу, насыщение этим праздником. Светлость – для меня это значит. Поэтому мы каждый год сюда приезжаем, нам всё нравится, всем советую».

Праздник посвящён крещению Иисуса в реке Иордан. В России его отмечают 19 января. Крещенские купания стали набирать популярность в 90-х годах. При этом они не считаются исконно русской традицией и также не входят в церковные обряды.
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