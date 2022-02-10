Знакомьтесь, это миниатюрный бычок Наполеон. Недавно его спасли от гибели на бойне. Теперь он живёт в..

Мини-бычка Наполеона спасли от гибели на бойне в Германии

Знакомьтесь, это миниатюрный бычок Наполеон. Недавно его спасли от гибели на бойне. Теперь он живёт в приюте для животных на юго-западе Германии. Его основал учитель Лукас Беккер.

Наполеону восемь месяцев. В нём 80 сантиметров роста, и выше он уже не будет. Всё из-за генетического нарушения.

[Лукас Беккер, владелец приюта]:

«Наполеон принадлежит к породе Декстер. Это порода мелкого рогатого скота, который вырастает до 120 сантиметров. Наполеон при своих 80 сантиметрах, конечно, намного ниже стандарта».

Бычка спасла Мюнхенская ассоциация защиты животных, выкупив его у фермера. Потом Наполеона передали в приют в Вёрт-ам-Райне. Малыш уже освоился.

[Лукас Беккер, владелец приюта]:

«Наполеон особенно любит свою приёмную маму – Лауру. Мы спасли её в прошлом году в июне. Они очень дружны и почти каждое мгновение проводят вместе».

Лукас основал приют на ферме, которая досталась ему от деда. Здесь живёт уже сто животных, спасённых от смерти на бойне. По воскресеньям сюда пускают туристов. Лукас надеется, что благодаря новому питомцу их станет больше.

Короткая ссылка на эту страницу: