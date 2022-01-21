Объятия со львицей: миллионы просмотров

В Ботсване Валентин Грунер, специалист по охране дикой природы, вырастил львёнка, которого бросили родители. Малышку, которой было несколько дней, назвали Сирга.



Спустя три года Валентин стал учить львицу охотиться. Чтобы научить её жить в дикой природе, он провёл много часов с животным то затаившись в кустарнике, то погружаясь в водоёмы. «Она охотится на антилоп и разрешает быть рядом, когда ест, это просто необыкновенно», – сказал Валентин.



Уже 10 лет львица и человек – не разлей вода.



«Думаю, Сирга считает меня лучшим другом. Она любит меня крепко обнимать. Часто трётся головой о мою голову, как домашняя кошка», – рассказал мужчина.

«У неё всё больше поклонников в социальных сетях. Для тех, кто не может приехать сюда, я веду подкаст «Дневники Калахари». В развлекательной и информативной форме рассказываю о проблемах охраны природы в Южной Африке», – добавил он.