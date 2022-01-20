Российские космонавты больше семи часов пробыли в открытом космосе

Больше семи часов пробыли в открытом космосе россияне Антон Шкаплеров и Пётр Дубров. За это время..

Больше семи часов пробыли в открытом космосе россияне Антон Шкаплеров и Пётр Дубров. За это время они интегрировали узловой модуль «Причал» в состав российского сегмента МКС и подготовили его к стыковкам кораблей.

Космонавты установили и подключили антенны пассивной системы сближения «Курс-П» снаружи нового модуля, перенесли телекамеру и проложили телевизионный кабель между модулями «Причал» и «Наука». Кроме того, смонтировали мишени для стыковки кораблей.

Первый пилотируемый корабль пристыкуется к модулю уже в марте. Это будет «Союз МС-21». Он доставит российских космонавтов Олега Артемьева, Дениса Матвеева и Сергея Корсакова.

Узловой модуль «Причал» прибыл на МКС в ноябре прошлого года. Его будут использовать для наращивания технических и эксплуатационных возможностей российского сегмента МКС путём пристыковки к нему транспортных систем.

Этот выход в открытый космос стал третьим для Шкаплерова и четвёртым для Дуброва.

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