Ежедневно французская компания LDLC отправляет тысячи посылок. В них компьютерное оборудование, на котором специализируется фирма. Но..

Добро пожаловать в компанию, где работают только по четыре дня в неделю

Ежедневно французская компания LDLC отправляет тысячи посылок. В них компьютерное оборудование, на котором специализируется фирма.

Но если раньше работники трудились не покладая рук пять дней в неделю, теперь их рабочие часы сократили до четырёх. Причем зарплата осталась прежней.

Сотрудник одного из магазинов компании в Лионе говорит, что такая смена графика стала для него настоящим подарком.

Его дополнительный выходной приходится на среду. Получается сходить за покупками, а также отвести дочку Мелиссу на теннис. С её мамой они в разводе. Раньше удавалось побыть с ребёнком только в воскресенье, и то не каждое.

Отмечает, что сначала пришлось привыкать к тому, что в оставшиеся четыре дня нужно работать более интенсивно. Но потом адаптировался.

[Иоганн Питерс, сотрудник компании]:

«У нас действительно больше работы в рабочие дни, но это компенсируется тем, что у нас есть выходной. Когда приходишь на работу после выходного, то ты более отдохнувший и эффективнее работаешь».

Сотрудница распределительного склада Мириам говорит, что компания не только сократила рабочие часы, но и повысила самые маленькие зарплаты. Это стало полной неожиданностью.

Глава фирмы отмечает, что сначала переживал о потере прибыли. Но год спустя обнаружил, что доходы LDLC, наоборот, возросли на 40%. При этом новый персонал не нанимали.

[Лоран де ла Клержери, глава LDLC]:

«Было такое ощущение, что мне удалось превратить свинец в золото. Думаю, когда вкладываешь в благополучие сотрудников, заботишься о команде, то повышаешь производительность».

По мере того как мир выходит из пандемии, компании и сотрудники начинают задумываться о том, как установить более оптимальный баланс между работой и отдыхом.

Четырёхдневные рабочие недели вводят и многие другие крупные компании, включая Microsoft и Uniliver.

Короткая ссылка на эту страницу: