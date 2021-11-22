Как 40-метровый пляж смыло море
Было 40 метров, стало три. Море почти полностью поглотило пляж, который когда-то был изюминкой восточного побережья..
Дата загрузки: 2021-11-22
Много лет сюда приезжали ради уединённого отдыха и лазурных спокойных вод. Но теперь Японское море почти вплотную подошло к дорогам и отелям города Каннын.
Местные жители – в шоке. Говорят, последним ударом стал тайфун в августе.
[Чхве Чон Мин, владелец отеля]:
«За последние 12 лет вода никогда не была так близко, а волны – такими высокими. Это место известно спокойными водами. Но посмотрите, теперь они бушуют».
Теперь эта курортная зона всё менее привлекательна для туризма.
[Чхве Чон Мин, владелец отеля]:
«Это место ничего не стоит, если нет пляжа. Если его не восстановят к следующему лету, то серьёзно пострадают все: от отелей до кафе и ресторанов».
Эксперты говорят, главная причина эрозии – повышение уровня мирового океана. Но называют и другие факторы.
[Чан Сон Ёль, эксперт по береговым конструкциям]:
«Во-первых, сократился природный приток песка из ближайших рек на пляжи, поскольку его блокируют новые дамбы и водохранилища. Во-вторых, к этому приводит строительство возле пляжей».
[Ким Ин Хо, профессор экологических технологий]:
«Эта трава в песке служит укреплением и держит песок. Но всё это построили на ней. И это привело к эрозии».
Подобных пляжей, которые разрушаются из-за эрозии, в Южной Корее уже более 40. Для сравнения, в 2018 году их было только 12.
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