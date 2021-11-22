Как 40-метровый пляж смыло море

Было 40 метров, стало три. Море почти полностью поглотило пляж, который когда-то был изюминкой восточного побережья..

Было 40 метров, стало три. Море почти полностью поглотило пляж, который когда-то был изюминкой восточного побережья Южной Кореи.Много лет сюда приезжали ради уединённого отдыха и лазурных спокойных вод. Но теперь Японское море почти вплотную подошло к дорогам и отелям города Каннын.

Местные жители – в шоке. Говорят, последним ударом стал тайфун в августе.

[Чхве Чон Мин, владелец отеля]:

«За последние 12 лет вода никогда не была так близко, а волны – такими высокими. Это место известно спокойными водами. Но посмотрите, теперь они бушуют».

Теперь эта курортная зона всё менее привлекательна для туризма.

[Чхве Чон Мин, владелец отеля]:

«Это место ничего не стоит, если нет пляжа. Если его не восстановят к следующему лету, то серьёзно пострадают все: от отелей до кафе и ресторанов».

Эксперты говорят, главная причина эрозии – повышение уровня мирового океана. Но называют и другие факторы.

[Чан Сон Ёль, эксперт по береговым конструкциям]:

«Во-первых, сократился природный приток песка из ближайших рек на пляжи, поскольку его блокируют новые дамбы и водохранилища. Во-вторых, к этому приводит строительство возле пляжей». [Ким Ин Хо, профессор экологических технологий]:

«Эта трава в песке служит укреплением и держит песок. Но всё это построили на ней. И это привело к эрозии».

Подобных пляжей, которые разрушаются из-за эрозии, в Южной Корее уже более 40. Для сравнения, в 2018 году их было только 12.

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