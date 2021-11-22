Машина врезалась в рождественский парад в США

Рождественский парад в американском штате Висконсин закончился трагедией. Внедорожник пролетает вдоль колонны участников, чуть не задев..

Рождественский парад в американском штате Висконсин закончился трагедией. Внедорожник пролетает вдоль колонны участников, чуть не задев ребёнка, и через мгновение врезается в марширующую группу.

Тут же слышны крики людей, кто-то в панике убегает, кто-то бросается на помощь. При этом ничего не подозревающие участники парада продолжают танцевать.

Автомобиль врезался в группу из десятков взрослых и детей, включая танцоров. Полиция пока не называет точное число погибших, но они есть. Более 20 человек травмированы.

11 взрослых и 12 детей доставили в шесть ближайших больниц. Многих пострадавших также отвозили родственники на собственных автомобилях.

[Хесус Очоа, очевидец]:

«Когда я подошёл ближе, то увидел, что на земле лежит много людей. В тот момент я прекратил снимать, поскольку был в шоке: многие истекали кровью и кричали. Когда я подходил, я также услышал выстрелы. После этого люди ещё больше испугались и стали разбегаться».

Как сообщают в полиции, водитель внедорожника задержан. Его мотивы пока неизвестны. Рассматривается версия теракта.

[Дэн Томпсон, полицейский]:

«По нашим данным, из машины никто не стрелял. Стрелял полицейский, который пытался остановить машину, поскольку она прорвалась через заграждения».

Напомним, в 2015 году четыре человека погибли и 46 пострадали в штате Оклахома. Тогда пьяная женщина направила автомобиль на зрителей, которые пришли встречать футбольную команду.

А в 2016 году грузовик врезался в отдыхающих на рождественской ярмарке в Берлине. Тогда погибло 12 человек.

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