600 мигрантов в двух фурах задержали в Мексике

600 человек в двух фурах. Кажется невероятным, но именно столько обнаружила полиция в мексиканском штате Веракрус...

600 человек в двух фурах. Кажется невероятным, но именно столько обнаружила полиция в мексиканском штате Веракрус. Грузовики были заполнены до отказа. Это нелегальные мигранты из 12 стран, в основном – из Центральной Америки, а также – из Индии и Бангладеш.

[Тонатью Эрнандес, сотрудник Комиссии по правам человека]:

«Некоторые (мигранты) очень грязные, полностью перепачканы. Они ехали в переполненных и не совсем чистых прицепах. Думаю, дело в этом. К тому же жарко, они там были все мокрые».

Мигрантов доставили в Коацакоалькос и разместили в помещениях генеральной прокуратуры штата. Полиция и миграционная служба установили личность каждого.

[Тонатью Эрнандес, сотрудник Комиссии по правам человека]:

«Среди них есть дети и подростки. Я видел беременных женщин и простуженных людей с кашлем. Мы попросили оказать им медицинскую помощь».

Мигрантов доставят в разные районы, где миграционные власти решат, что с ними делать. Те, кто имеет право просить убежища, подадут соответствующие заявления. Остальных отправят домой.

Поток нелегальных мигрантов, которые стремятся добраться до США, резко увеличился после прихода к власти президента Джо Байдена. С октября прошлого года по сентябрь нынешнего американские пограничники задержали миллион 700 тысяч человек, пытавшихся нелегально въехать из Мексики. Это рекордный показатель за такой период.

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