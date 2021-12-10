Парад планет и звёзд выстроился в лондонском дворце

Этот исторический дворцовый комплекс в Лондоне предстал в новом свете в прямом смысле этого слова. В..

Этот исторический дворцовый комплекс в Лондоне предстал в новом свете в прямом смысле этого слова. В Хэмптон-корт появилась астрономическая инсталляция под названием «Дворец звёздной пыли».

Центральный элемент – астрономические часы. Украшают ворота во второй внутренний двор дворца. Диаметр – более 4,5 метров. Помимо даты и времени, они также показывают много другой информации, включая фазы Луны и Солнца.

[Роан Кэннон, директор компании-организатора выставки]:

«Мы просто околдованы не только историей этих часов, но и их красотой, сложностью и различными элементами».

Гостей встречает фраза: «Мы все сделаны из звёздной пыли». Сбоку от дворца разбит сад планет.

Ещё одна инсталляция – рыбы и стилизованные волны. Своего рода напоминание о Темзе, на берегу которой стоит дворец.

Над выставкой работали больше года. Участвовала команда из нескольких десятков художников и других специалистов.

[Элис Адамс, сотрудница дворца]:

«Мы задумали это мероприятие ещё задолго до прошлого Рождества. Здорово стоять здесь сейчас на холоде и вспоминать все испытания, которые мы преодолели в жаркие летние месяцы».

Хэмптон-корт построили в начале XVI века. До середины XVIII он был загородной королевской резиденцией. Сейчас это музей.

Инсталляция будет работать до 3 января.

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