Рождественские огни украсили Елисейские поля в Париже

В прошлом году это можно было увидеть только онлайн или по телевизору, но в этом –..

В прошлом году это можно было увидеть только онлайн или по телевизору, но в этом – всё вживую! Праздничные гирлянды озаряют Елисейские поля. Этот двухкилометровый проспект французы считают самым красивым в мире.

Зажечь огни выпала честь французской певице Кларе Люсиани. Вместе с ней на кнопку нажимают мэр Парижа Анн Идальго и другие участники церемонии.

Взлетает вихрь конфетти, вырываются золотые брызги фейерверков. Рождественский сезон в столице Франции начался. Сотни деревьев, словно участники праздничного парада, выстроились по обе стороны Елисейских полей. Они украшают проспект от площади Согласия до Триумфальной арки.

За церемонией наблюдают сотни зрителей.

Праздничные огни будут радовать парижан и туристов до 8 января. Гирлянды горят ежедневно с пяти вечера до двух часов ночи, а в Рождество и Новый год их включат на всю ночь.

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