Парадом гондол открылся Венецианский карнавал

Красочным парадом гондол открывается Венецианский карнавал. Жители города, сбросив медицинские маски, облачились в маскарадные костюмы.

Десятки лодок, освещённых огнями, плывут по знаменитому Гранд-каналу. На каждой разыгрывают представление.

О проведении парада объявили только перед самым началом. Частные гондолы в этом году не допустили. Так власти стараются избежать большого скопления зрителей и соблюсти санитарные правила. Между тем в город на воде приехали уже более 50 тысяч туристов.

Венецианский карнавал – один из старейших в мире. Празднуют его почти тысячу лет. Но маски стали надевать лишь в XIII-XIV веках.

В наше время торжества длятся две недели и заканчиваются «жирным вторником». Он предшествует 40-дневному посту, за которым следует Пасха. Само слово «карнавал» переводится как прощание с мясом.

В этом году празднества продлятся до 1 марта. Но некоторые популярные мероприятия отменили. В их числе – «Полёт ангела» и конкурс карнавальных костюмов.

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