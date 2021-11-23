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В Израиле стартовала вакцинация маленьких детей от коронавируса

В Израиле стартовала вакцинация маленьких детей от коронавируса

Детей в возрасте от пяти до одиннадцати лет начали прививать от COVID в Израиле. Для этого..

Дата загрузки: 2021-11-23

Детей в возрасте от пяти до одиннадцати лет начали прививать от COVID в Израиле. Для этого используют детскую вакцину американской компании Pfizer. Власти опасаются, что скорость передачи вируса снова увеличится.

Четвёртая волна эпидемии в Израиле началась в июне, а в сентябре пошла на спад. Но последние две недели коэффициент распространения коронавируса растёт, и потенциально один заболевший может заразить больше одного человека.

Также в последние дни увеличивается количество заражений за сутки. Причём половина выявленных случаев приходится на детей в возрасте одиннадцать лет и младше.

Чиновники считают, что страна не сможет достичь так называемого коллективного иммунитета без вакцинации детей.

[Лин Сонод, мама вакцинированных детей]:
«Я привезла на прививку двух младших детей. Старшие уже вакцинировались. Думаю, это очень важно».

[Кэти Бай Шалом, мама вакцинированных детей]:
«Нам нужно сделать прививку, чтобы вернуться к нормальной жизни. Мы много времени провели на карантине. А дети ходят в школу, общаются со сверстниками, участвуют во многих мероприятиях. Мы рады, что можем вакцинировать их и жить нормально».

В Израиле один миллион 200 тысяч детей относятся к возрастной группе от пяти до одиннадцати лет. И в ноябре именно на неё приходится более трети новых случаев заражения коронавирусом.

По оценкам Министерства здравоохранения Израиля, у одного из 3500 инфицированных детей впоследствии разовьётся синдром мультисистемного воспаления. При нём могут болеть разные органы, включая сердце, почки и желудочно-кишечный тракт.

Вакцинация стартовала в Тель-Авиве. Сейчас к кампании присоединяются остальные города. Прививки детям старше одиннадцати лет начали делать в июне.
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