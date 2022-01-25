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Телеканал NTD

Полицейский рассказал, как пёс спас хозяина

Полицейский рассказал, как пёс спас хозяина
Скриншот TheBL/Youtube
Полицейский рассказал, как пёс спас хозяина

Полицейские из штата Нью-Гэмпшир заметили бродячую собаку во время патрулирования моста в 10 часов вечера. Она не давала к себе приблизиться и отбегала от людей. «Казалось, что пёс звал за собой», – рассказал офицер полиции.

Скриншот TheBL/Youtube

Полицейские последовали за псом. Он привёл их к месту ДТП. Грузовик, сломав заграждение, скатился по склону. В разбитой машине обнаружили двух человек с серьёзными травмами и переохлаждением. Их доставили в больницу.

Полиция выяснила, что годовалая овчарка по кличке Тинсли принадлежит владельцу грузовика Кэму Лаундери. Хозяин пса говорит, что удивлён сообразительности Тинсли. «Это просто чудо», – добавил он.

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