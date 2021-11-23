В Мексике зацвёл главный символ Рождества
Если видишь цветы пуансеттии, значит скоро Рождество. По крайней мере, в Мексике. Здесь теплицы уже готовы..
Дата загрузки: 2021-11-24
Цветок считается местным символом праздника. Такой же неотъемлемый атрибут, как рождественская ель.[Марта Гомес, работница цветочной компании]:
«Это символичный цветок. Когда наступает рождественский сезон, мы все украшаем им наши дома».
Мексика считается родиной этого цветка. Его начинают выращивать каждый год ещё в феврале.[Хочитль Манрикес, работница цветочной компании]:
«Если не приносишь пуансеттию домой на Рождество, то будто нарушает традицию».
Как ожидается, в этом году производство вырастет до миллиона цветков.[Вероника Дельгадильо, покупательница]:
«Эти цветы несут частичку Рождества семьям. Мы украшаем дома и начинаем подготовку к празднику. И они приносят надежду и радость, особенно во времена пандемии». [Дульче Гонсалес, местная жительница]:
«Пуансеттия дарит мне ощущение радости, немного ностальгии, ведь подошёл к концу ещё один год. Но в основном это счастье, ведь Рождество – это лучшее время года».
Ацтеки называли пуансеттию «куэтлаксочитль», что переводится как «увядший цветок». Растение – популярное рождественское украшение не только в Мексике, но и в других странах мира.
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