[Роман Спатны, менеджер в магазине музыкальных инструментов]:

«Для нас это как нож в спину. Придётся закрыться в лучшее для продаж время, как и в том году. Тяжело».

В Словакии ввели жёсткий локдаун для всех, включая вакцинированных и переболевших коронавирусом.

Больницы на пределе, а суточный прирост новых инфицированных бьёт мировые антирекорды. Последние два дня здесь выявляли более 10 тысяч случаев. Это при том, что в стране живёт всего 5,5 миллионов человек. Это самый высокий процент заражённости в мире.

Закрыты заведения общепита и магазины товаров непервостепенной важности. Многие жалуются, что не успели подготовиться – о решении власти объявили лишь в среду.

Людям запретили выходить из дома, кроме как за продуктами, в школу, на работу, в больницу или пункт вакцинации. Выгуливать собак можно лишь в радиусе 500 метров от дома. Больше шести человек не собираться.

Словакия также на три месяца ввела режим ЧП. С часу ночи до 5 утра действует комендантский час – выходить из дома нельзя.

[жительница Тренчина]:

«Думаю, это было необходимо. Ситуация ухудшается, так что эти решения и локдаун оправданы». [житель Тренчина]:

«Всё нормально. Для меня проблем нет, есть как есть. Министерство оценило это так, и я это принимаю. Надеюсь, долго это не продлится, и мы вернёмся к тому, как было».

Власти также объявили, что через десять дней могут ослабить ограничения для вакцинированных. В стране – один из самых низких показателей вакцинации в Евросоюзе. Привито около 46 процентов словаков.

Напомним, в соседней Австрии локдаун действует с начала этой недели. Европа сейчас – мировой эпицентр распространения коронавируса.

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