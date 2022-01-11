Тысячи людей по всей Германии протестуют против антиковидных мер

Очередная волна протестов против антиковидных мер прокатилась по Германии. Этому предшествовало решение правительства ужесточить карантинные ограничения для непривитых людей.

В Магдебурге на демонстрацию вышли 2000 человек. Сейчас в стране запрещено без специального разрешения собираться группами более десяти человек. Полиция Магдебурга через аккаунт в «Твиттере» призвала людей не выходить на незаконный марш.

Между тем протестующие называют свои демонстрации просто «прогулками по понедельникам». В основном они проходят мирно, однако людей сопровождает много полиции. Сейчас правоохранители устанавливают личности участников марша.

По улицам Кёльна прошлись 1500 протестующих. Здесь тоже беспорядков не было. На демонстрации также вышли в Дрездене, Ростоке, Нюрнберге, Аугсбурге и во многих других городах.

Власти Германии ужесточили санитарные меры из-за распространения штамма омикрон. Теперь в заведения общепита, а также во многие магазины со второстепенными товарами могут заходить только вакцинированные или переболевшие коронавирусом не более трёх месяцев назад. При этом у переболевших должен быть отрицательный тест, либо они должны быть привиты бустерной вакциной.

Также немецкие власти хотят ввести обязательную вакцинацию. Однако для этого придётся внести изменения в законодательство.

В Германии в последние дни количество заражений коронавирусом за сутки уменьшается. По данным на 10 января, выявлено 38 тысяч случаев. Тогда как в ноябре регистрировали по 70 тысяч заражённых. Умирают люди тоже меньше.

В стране в общей сложности выявили семь с половиной миллионов случаев COVID. Скончалось почти 115 тысяч человек.

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