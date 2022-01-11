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Тысячи людей по всей Германии протестуют против антиковидных мер

Тысячи людей по всей Германии протестуют против антиковидных мер

Очередная волна протестов против антиковидных мер прокатилась по Германии. Этому предшествовало решение правительства ужесточить карантинные ограничения..

Дата загрузки: 2022-01-11

Тысячи людей по всей Германии протестуют против антиковидных мер

Очередная волна протестов против антиковидных мер прокатилась по Германии. Этому предшествовало решение правительства ужесточить карантинные ограничения для непривитых людей.

В Магдебурге на демонстрацию вышли 2000 человек. Сейчас в стране запрещено без специального разрешения собираться группами более десяти человек. Полиция Магдебурга через аккаунт в «Твиттере» призвала людей не выходить на незаконный марш.

Между тем протестующие называют свои демонстрации просто «прогулками по понедельникам». В основном они проходят мирно, однако людей сопровождает много полиции. Сейчас правоохранители устанавливают личности участников марша.

По улицам Кёльна прошлись 1500 протестующих. Здесь тоже беспорядков не было. На демонстрации также вышли в Дрездене, Ростоке, Нюрнберге, Аугсбурге и во многих других городах.

Власти Германии ужесточили санитарные меры из-за распространения штамма омикрон. Теперь в заведения общепита, а также во многие магазины со второстепенными товарами могут заходить только вакцинированные или переболевшие коронавирусом не более трёх месяцев назад. При этом у переболевших должен быть отрицательный тест, либо они должны быть привиты бустерной вакциной.

Также немецкие власти хотят ввести обязательную вакцинацию. Однако для этого придётся внести изменения в законодательство.

В Германии в последние дни количество заражений коронавирусом за сутки уменьшается. По данным на 10 января, выявлено 38 тысяч случаев. Тогда как в ноябре регистрировали по 70 тысяч заражённых. Умирают люди тоже меньше.

В стране в общей сложности выявили семь с половиной миллионов случаев COVID. Скончалось почти 115 тысяч человек.
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