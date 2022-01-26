Летающий автомобиль сертифицировали в Словакии

В небе над словацкой столицей летающий автомобиль гордо расправляет свои крылья. Он оснащён двигателем BMW мощностью..

В небе над словацкой столицей летающий автомобиль гордо расправляет свои крылья. Он оснащён двигателем BMW мощностью 160 лошадиных сил, неподвижным винтом и баллистическим парашютом.

Этот автомобиль уже провёл более 70 часов испытательных полетов, совершил 200 взлётов и посадок и умеет выполнять крутые виражи на 45 градусов.

Теперь же компания-создатель Klein Vision говорит, что получила сертификат лётной пригодности от Словацкого транспортного управления в соответствии со стандартами Европейского агентства по авиационной безопасности.

Это сделало полёты на автомобилях на шаг ближе к реальности.

[Антон Заяц, сооснователь Klein Vision]:

«Раньше автомобили были символом свободы. Но теперь все понимают, что мы потеряли эту свободу, поскольку застряли в пробках. Наша цель – вернуть свободу тем, кто имеет лицензию пилота и умеет водить машину. Можно взлететь и преодолеть расстояние в тысячу километров».

Этот прототип может пролететь на одной заправке до 500 километров. Для этого требуется 28 литров топлива.

Создатели авто уверены, что в будущем его цена будет составлять 600-700 тысяч долларов.

[Антон Заяц, сооснователь Klein Vision]:

«Инфраструктура для самолётов уже есть. Только в США – 25 тысяч аэропортов. В Европе также есть сеть небольших воздушных гаваней. Одна есть в десяти километрах от моего дома. Я постоянно летаю по Европе. Хотел бы я, чтобы у меня был собственный летающий автомобиль. Тогда не пришлось бы ждать такси или толпиться в терминале».

Компания уже работает над следующим прототипом. Его дальность полёта составит тысячу километров, а максимальная скорость – 300 километров в час.

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