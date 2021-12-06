Европу охватили протесты против новых антиковидных ограничений

Слезоточивым газом и водомётами разгоняли в столице ЕС протестующих, которые вышли против антиковидных мер. Эти молодые..

Слезоточивым газом и водомётами разгоняли в столице ЕС протестующих, которые вышли против антиковидных мер. Эти молодые люди отделились от основной мирной демонстрации и, выкрикивая «свобода», стали бросать в полицию камни.

Недалеко отсюда несколько тысяч человек спокойно прошагали по улицам Брюсселя. Они вышли с плакатами «Нет обязательной вакцинации» и «Нет диктатуре».

В стране объявили о новых карантинных ограничениях, чтобы сдержать быстрое распространение COVID. Так, детям в начальной школе теперь придётся ходить в масках, а каникулы в этом году будут длиннее.

[Ален, протестующий]:

«Я не терплю дискриминацию в любой форме. Ввели сертификаты вакцинации, и они ущемляют наши права. Прививки собираются сделать обязательными. И это тоже дискриминация. Мы не хотим диктатуры».

В конце ноября в Брюсселе были ещё более масштабные протесты. В том числе против того, что при входе в бары и рестораны нужно предъявлять паспорт вакцинации. Тогда стычки привели к порче имущества и десяткам арестов, пострадало несколько полицейских.

А это Германия. В Берлине и Франкфурте тоже протестуют. На прошлой неделе немецкие чиновники договорились запретить непривитым жителям страны вход почти во все заведения, кроме продуктовых магазинов, аптек и пекарен. Они также хотят сделать вакцинацию обязательной.

А ещё в берлинских ночных клубах с 8 декабря нельзя танцевать, хотя самим заведениям разрешили оставаться открытыми.

Протестуют и в Нидерландах. Несколько тысяч человек собрались в Утрехте. Они недовольны новыми ограничениями, которые вступили в силу на позапрошлой неделе. Ограничения в Нидерландах включают закрытие баров, ресторанов и большинства магазинов.

[протестующая]:

«Мы против того, чтобы нас лишали нашей свободы самим распоряжаться своим телом».

А это Вена. По улицам австрийской столицы прошло с протестом более 40 тысяч человек. Люди недовольны локдауном и планами сделать вакцинацию обязательной.

На место направили более 1200 полицейских. Они должны были следить не только за порядком, но и за тем, чтобы все участники были в масках. В противном случае – штраф.

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