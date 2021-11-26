Ещё четыре рейса: Беларусь продолжает депортировать мигрантов

Ещё один самолёт вскоре увезёт из Минска сотни мигрантов с Ближнего Востока. Эти люди пытались попасть..

Ещё один самолёт вскоре увезёт из Минска сотни мигрантов с Ближнего Востока. Эти люди пытались попасть в ЕС через белорусско-польскую границу. [Маджид аль-Хани, консул Ирака в Беларуси]:«Сегодня будет два рейса и ещё два завтра. Увезут 650 человек».

А это пограничная территория близ КПП Кузница-Брузги. Здесь был стихийный лагерь мигрантов, из которого они пытались прорваться на территорию Польши. Теперь о нём напоминают только чёрные круги от костров.

Всех мигрантов переместили в транспортно-логистический центр «Брузги». Сейчас их там около 2000. Они получают питание и находятся в тепле.

Однако для них это не конец истории. Недавно здесь устроили протест. Мигранты говорят, что боятся возвращаться в Ирак.

[мигрант из Ирака]:«Мы приехали сюда ради безопасности. В Ираке и Курдистане мы в опасности и не можем вернуться, там нет жизни. Нам нужна помощь, мы нуждаемся в помощи Европы. Примите нас, отправьте в любую страну».

Руководство ЕС говорит, что кризис на границе искусственно создал Александр Лукашенко в ответ на европейские санкции. Белорусский президент утверждает, что в ситуации виноват Запад, поскольку из-за его действий люди бегут от войны.

При этом кризис ещё не разрешился. Несмотря на депортацию, мигранты продолжают попытки незаконно прорваться на территорию ЕС. И не только через Польшу. О подобных случаях также сообщают Литва и Латвия. К границе с Беларусью стянула войска даже Украина.

Как сообщают российские информагентства, в этом году Беларусь задержала более 11 тысяч нелегальных мигрантов. Около 5000 были депортированы.

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