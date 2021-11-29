Для обезьян устроили грандиозный пир в Таиланде

Две тонны фруктов и овощей. Эти макаки не пировали так уже два года. У древних строений..

Две тонны фруктов и овощей. Эти макаки не пировали так уже два года. У древних строений в тайской провинции Лопбури – в самом разгаре фестиваль обезьян. Его снова проводят, потому что вернулись туристы.

[туристка]:

«Впервые за два года эти обезьяны вдоволь наедятся фруктов и овощей. Я за них рада». [турист]:

«С удовольствием за ними наблюдаю. Теперь даже подумываю о том, чтобы приехать на следующий праздник».

Фестиваль устраивают местные жители. Это их благодарность животным за привлечение туристов в Лопбури. Этот регион иногда называют «провинцией обезьян». На праздник потратили 3000 долларов.

Фестиваль организовали в 33-й раз. В этом году он проходит под лозунгом «Вечеринка обезьян в инвалидных колясках». Когда праздник завершится, организаторы подарят 100 колясок нуждающимся людям.

В ноябре в Таиланд приехало уже более 100 тысяч туристов. Это больше, чем за все предыдущие десять месяцев.

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