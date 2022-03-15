Праздничный банкет подготовили для слонов в Таиланд

Роскошный банкет в День слона подготовили в ботаническом саду Нонг Нуч в Таиланде. Животных угощают бананами,..

Роскошный банкет в День слона подготовили в ботаническом саду Нонг Нуч в Таиланде. Животных угощают бананами, ананасами и другими тропическими фруктами и плодами.

[Кампон Тансача, директор ботанического сада]:

«Каждый год мы проводим фестиваль и угощаем слонов. В этот раз мы приготовили две тонны фруктов. Они выложены на стол диаметром восемь метров. Для слонов это особенное событие. Они получают любимую еду».

Слоны – национальная гордость Таиланда. С этими животными тесно связаны история и культура страны. Когда-то они помогали воинам и служили королям. Их также использовали на лесозаготовках, но сейчас в Таиланде это запрещено.

[Кампон Тансача, директор ботанического сада]:

«Такова была их жизнь. А теперь мы слонов обучаем, воспитываем и кормим. Они домашние животные, и нужно о них заботиться. Поэтому их работа ограничивается развлечением туристов».

Владельцы слонов говорят, что их питомцы всегда рады видеть людей и общаться с ними.

День слона в Таиланде отмечают уже 24 года.

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