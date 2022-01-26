Мечты в миниатюре: как боливийцы добиваются исполнения желаний

Материальный эскиз мечты. Именно так можно назвать эти миниатюрные изделия на ярмарке желаний «Аласитас» в Ла-Пасе...

Материальный эскиз мечты. Именно так можно назвать эти миниатюрные изделия на ярмарке желаний «Аласитас» в Ла-Пасе. Купив крошечный дом или мешок с деньгами, боливийцы уверены, что делают первый шаг к достижению заветной цели.

[жительница Ла-Паса]:

«Я купила этот дом, потому что нам нужно жильё побольше. Я также купила миниатюрные банкноты, поэтому никогда не буду без работы. У меня есть бизнес, и я хочу, чтобы он развивался. На это нужны деньги. Я также мечтаю о хорошем здоровье. Из-за пандемии мы уже не держимся за материальное».

В этом году самый большой спрос здесь – на справки об отрицательном ПЦР-тесте и сертификаты вакцинации.

[рыночная продавщица]:

«Люди сейчас очень набожные. Они уже просят не дома, а здоровье, поскольку многие умерли от COVID».

Купив мечту в миниатюре, люди вешают её на фигурку божества Экеко либо кладут с ней рядом, и ждут исполнения желаний.

Праздник «Аласитас» зародился среди народов плато Альтиплано в Андах много веков назад. Экеко у индейцев аймара считается богом плодородия, изобилия и радости.

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