Почти 80 тысяч учителей устроили забастовку во Франции. Вместо уроков они провели протест, требуя лучше заботиться..

Почти 80 тысяч учителей вышли на забастовку во Франции

Почти 80 тысяч учителей устроили забастовку во Франции. Вместо уроков они провели протест, требуя лучше заботиться о преподавателях и школьниках во время пандемии.

Протестующие призывают власти снабжать школы защитными респираторами для лица и прекратить часто менять санитарные правила, что вызывает хаос в учебных заведениях. Так, например, с начала года Министерство образования трижды меняло правила тестирования на COVID.

[протестующий]:

«Санитарные меры – это верхушка айсберга. Есть неуважение и серьёзная проблема с коммуникацией. Это доказывает то, что (правительство) не работает с нами. Нас не считают партнёрами. Похоже, мы просто пешки». [протестующая]:

«К нам относятся с пренебрежением. Нам официально не сообщают об изменении правил, и приходится полагаться на новости в СМИ».

По словам президента Эмманюэля Макрона, одним из самых больших успехов Франции во время пандемии стало то, что школы оставались открытыми чаще, чем в любой другой стране мира.

Однако сейчас распространяется штамм омикрон, во Франции ежедневно выявляют по 300 тысяч новых случаев заражения и десятки тысяч школьников болеют коронавирусом. В итоге классы не заполнены, а у школ нет возможности одновременно проводить очное и дистанционное обучение. К тому же некому заменять заболевших учителей. Поэтому многие старшеклассники плохо подготовлены к предстоящим экзаменам.

[протестующая]:

«Через шесть или семь недель начнутся экзамены. Мы очень встревожены, поскольку не знаем, как подготовить школьников. Они постоянно уходят на больничный, у нас не бывает полных классов».

По данным профсоюзов, в день забастовки на работу не вышли 75% учителей начальных и 62% учителей средних школ. Министерство образования называет цифры в два раза меньше.

Из-за протестов некоторые школы были закрыты, а в некоторых проводили уроки, но не во всех классах.

Министр образования намерен встретиться с учителями и обсудить с ними их требования.

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