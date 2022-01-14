Почти 80 тысяч учителей вышли на забастовку во Франции

Почти 80 тысяч учителей устроили забастовку во Франции. Вместо уроков они провели протест, требуя лучше заботиться..
Дата загрузки: 2022-01-14
Протестующие призывают власти снабжать школы защитными респираторами для лица и прекратить часто менять санитарные правила, что вызывает хаос в учебных заведениях. Так, например, с начала года Министерство образования трижды меняло правила тестирования на COVID.
[протестующий]:
«Санитарные меры – это верхушка айсберга. Есть неуважение и серьёзная проблема с коммуникацией. Это доказывает то, что (правительство) не работает с нами. Нас не считают партнёрами. Похоже, мы просто пешки».
[протестующая]:
«К нам относятся с пренебрежением. Нам официально не сообщают об изменении правил, и приходится полагаться на новости в СМИ».
По словам президента Эмманюэля Макрона, одним из самых больших успехов Франции во время пандемии стало то, что школы оставались открытыми чаще, чем в любой другой стране мира.
Однако сейчас распространяется штамм омикрон, во Франции ежедневно выявляют по 300 тысяч новых случаев заражения и десятки тысяч школьников болеют коронавирусом. В итоге классы не заполнены, а у школ нет возможности одновременно проводить очное и дистанционное обучение. К тому же некому заменять заболевших учителей. Поэтому многие старшеклассники плохо подготовлены к предстоящим экзаменам.
[протестующая]:
«Через шесть или семь недель начнутся экзамены. Мы очень встревожены, поскольку не знаем, как подготовить школьников. Они постоянно уходят на больничный, у нас не бывает полных классов».
По данным профсоюзов, в день забастовки на работу не вышли 75% учителей начальных и 62% учителей средних школ. Министерство образования называет цифры в два раза меньше.
Из-за протестов некоторые школы были закрыты, а в некоторых проводили уроки, но не во всех классах.
Министр образования намерен встретиться с учителями и обсудить с ними их требования.
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