Что японские барабаны делают в австралийской школе

Звуки, которые доносятся из кабинета одной из австралийских школ, – не совсем обычные. Эти студенты отрабатывают..
Дата загрузки: 2022-01-03
[Шенте Глидден, школьница]:
«Для меня это важная тренировка, потому что я всё ещё пытаюсь разобраться в ритме и расслабить запястья».
Такой факультатив появился в школе австралийского острова Тасмания. Здесь учатся искусству, которое в Японии существует веками.
Это часть школьной программы, которая призвана помочь ученикам с инвалидностью.
[Энди Шорт, преподаватель]:
«Некоторые из них учатся очень быстро. Для меня большая честь видеть, как они играют и развиваются».
В 2018 году некоторые школьники даже ездили в Японию, чтобы встретиться с мастерами игры на тайко.
Их коллектив также выступает в других школах Хобарта.
[Николаос Муцацос, школьник]:
«Иногда я начинаю переживать, но в этом ничего страшного нет. Я просто пью воду, чтобы успокоиться, и делаю глубокие вдохи».
Уникальная программа позволяет школьникам выйти из зоны комфорта и объединиться в команду.
[Белинда Граудинс, учительница по игре на тайко]:
«После выступления к нам ещё несколько недель подходят школьники и говорят: «Ваше выступление было просто потрясающим». Это делает их увереннее и вдохновляет».
Школа надеется, что в ближайшее время организует ещё несколько поездок в Японию.
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