Что японские барабаны делают в австралийской школе

Звуки, которые доносятся из кабинета одной из австралийских школ, – не совсем обычные. Эти студенты отрабатывают..

[Шенте Глидден, школьница]:

«Для меня это важная тренировка, потому что я всё ещё пытаюсь разобраться в ритме и расслабить запястья».

Звуки, которые доносятся из кабинета одной из австралийских школ, – не совсем обычные. Эти студенты отрабатывают игру на барабанах. Но не простых, а традиционных японских тайко.

Такой факультатив появился в школе австралийского острова Тасмания. Здесь учатся искусству, которое в Японии существует веками.

Это часть школьной программы, которая призвана помочь ученикам с инвалидностью.

[Энди Шорт, преподаватель]:

«Некоторые из них учатся очень быстро. Для меня большая честь видеть, как они играют и развиваются».

В 2018 году некоторые школьники даже ездили в Японию, чтобы встретиться с мастерами игры на тайко.

Их коллектив также выступает в других школах Хобарта.

[Николаос Муцацос, школьник]:

«Иногда я начинаю переживать, но в этом ничего страшного нет. Я просто пью воду, чтобы успокоиться, и делаю глубокие вдохи».

Уникальная программа позволяет школьникам выйти из зоны комфорта и объединиться в команду.

[Белинда Граудинс, учительница по игре на тайко]:

«После выступления к нам ещё несколько недель подходят школьники и говорят: «Ваше выступление было просто потрясающим». Это делает их увереннее и вдохновляет».

Школа надеется, что в ближайшее время организует ещё несколько поездок в Японию.

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