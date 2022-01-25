Команда китайских пенсионеров-хоккеистов сама строит себе катки

Это хоккейное поле – результат труда около десяти жителей города Аньшань на севере Китая. Всем им..
Дата загрузки: 2022-01-27
Команда любителей построила собственное поле под открытым небом. Сначала доставили все необходимые материалы, потом долго очищали поверхность, а затем с помощью насосов залили воду. Остальное сделала погода. Здесь стоят 20-градусные морозы.
[Чу Цэцюань, судья и бывший игрок]:
«Этот каток создали наши любители хоккея. Они вложили силы и деньги. Кто-то дал стройматериалы, доски. У ребят есть такое хобби. Все здесь любители».
В Аньшане нет городских хоккейных катков. Именно поэтому команда полагается на пруды и озёра в городских парках.
Как только каток готов, игроки надевают защиту и отправляются на поле.
[Гао Тао, хоккеист]:
«Тут светлее, чем в помещении. Свежий воздух. Крытые помещения немного угнетают».
[Чу Цэцюань, судья и бывший игрок]:
«Большинству наших участников около 60 лет. В основном это пожилые, пенсионеры».
В Китае нет профессиональной хоккейной лиги. И этим видом спорта в стране почти не интересуются. Это делает команду любителей ещё уникальнее.
[Чу Цэцюань, судья и бывший игрок]:
«Хотелось бы, чтобы зимние виды спорта развивались. Главная проблема в том, что нет нужной атмосферы, чтобы играть в нашей стране. Зрителей мало, не так, как в Американской национальной хоккейной лиге».
Впрочем, на Олимпиаду в Пекине Китай выставляет свою команду. Чуда от неё не ждут. Международная федерация утвердила её лишь после длительных раздумий о её относительной квалификации.
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