Танцем льва под водой отмечают китайский Новый год в Малайзии

Подводным танцем льва отмечают китайский Новый год в океанариуме в малазийской столице Куала-Лумпур. Мифический персонаж выступает..
Дата загрузки: 2022-02-02
Подводным танцем льва отмечают китайский Новый год в океанариуме в малазийской столице Куала-Лумпур. Мифический персонаж выступает в окружении экзотических рыб. Танец сопровождается ритмичным боем китайских барабанов.
В прошлом году праздник отменили из-за пандемии. В этот раз посмотреть шоу приходят десятки гостей.
[гостья океанариума]:
«Я приезжаю в океанариум, потому что моим детям нравятся рыбы. А если мои дети счастливы, я тоже счастлива».
Малазийцы также целыми семьями идут в храмы, чтобы отметить наступление года Водяного тигра.
[житель Куала-Лумпура]:
«Теперь, когда закончилась изоляция, я намного счастливее. Когда делаешь всё один, чувствуешь себя одиноким. А сейчас можно общаться с семьёй, и это замечательно».
Новый год по лунному календарю наступил 1 февраля. Его отмечают не только в Китае, но и в других странах, где есть китайские общины.
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