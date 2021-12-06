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Футбол для слепых: турнир в Мексике

Футбол для слепых: турнир в Мексике

Инвалидность – не повод отказываться от профессионального спорта. В Мехико стартовал футбольный турнир для незрячих. У..

Дата загрузки: 2021-12-07

Футбол для слепых: турнир в Мексике

Инвалидность – не повод отказываться от профессионального спорта. В Мехико стартовал футбольный турнир для незрячих.

У игроков – разная степень нарушения зрения. На поле на глазах – повязки, чтобы все были равны.

Остальные органы чувств обострены до предела: нужно не только знать, где мяч, ворота и соперники, но и быстро реагировать.

Мяч при движении звенит. По периметру поля – бортики в полметра высотой. Помимо прочего, они отражают звук, помогая ориентироваться.

Единственные зрячие игроки здесь – вратари.

[Рауль Ортис, вратарь]:
«К незрячим игрокам здесь относятся так же, как ко всем остальным – не как к инвалидам. Требования по диете и физической нагрузке такие же».

Но для самих футболистов пользы, наверное, ещё больше. Спорт даёт возможность нормально жить.

[Рейнальдо Ривера, незрячий футболист]:
«Футбол помогает преодолеть реальные жизненные сложности. Например, прогулка по центру города для незрячего – настоящее испытание, но футбол помогает в этом и во многом другом, развивая органы чувств».

С 2004 года футбол для незрячих – официальная дисциплина Паралимпийских игр.

В Мексике нарушением зрения страдают более двух миллионов человек.
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