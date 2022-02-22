Латвийский тренер рассказал о своём опыте пребывания на Олимпиаде в Пекине. Мартиньш Рубенис в своё время..

Бывший олимпийский чемпион рассказал о злоупотреблениях в Пекине во время Игр-22

Латвийский тренер рассказал о своём опыте пребывания на Олимпиаде в Пекине. Мартиньш Рубенис в своё время завоевал первую в истории его страны медаль на зимних Играх. Это было в Турине в 2006-м. В Пекин он поехал в качестве тренера мужской команды по санному спорту.

Рубенис также – общественный активист. Он много лет говорит о нарушениях прав человека в коммунистическом Китае. Ещё до поездки он серьёзно обдумывал, стоит ли ему ехать, поскольку для него это может быть небезопасно.

[Мартиньш Рубенис, тренер олимпийской сборной Латвии]:

«Когда я узнал, что Олимпиада будет в Китае, я очень расстроился. Я понял, что мне придётся решать, ехать или нет».

Приняв решение ехать, Рубенис не был уверен, что сможет получить визу. Много лет он участвовал в акциях, которые разоблачали преступления китайской компартии. В 2006-м объявил голодовку напротив китайского посольства в Латвии. Так он выразил протест против практики насильственного извлечения органов в Китае.

С визой проблем не возникло, поскольку Рубенис не только тренер команды, но и член Олимпийского комитета Латвии. Однако ради безопасности данных он удалил с телефона все контакты.

[Мартиньш Рубенис, тренер олимпийской сборной Латвии]:

«Я не взял в Китай никаких личных электронных гаджетов. Я даже своими кредитными карточками не пользовался, чтобы за мной нельзя было следить».

Говорит, что при входе в Олимпийскую деревню его поразила система слежения.

[Мартиньш Рубенис, тренер олимпийской сборной Латвии]:

«На мне были маска и кепка. Но когда я проходил через ворота, на экране появилось моё лицо и все мои личные данные».

То есть аппарат распознал его только по глазам.

Внутри везде были полицейские. Даже в столовой.

Ещё до Олимпиады правозащитные организации призвали спортсменов и всех, кто едет на Игры, не поднимать вопросов нарушения прав человека в Китае. Они предупреждали, что это может быть опасно.

Но Рубенис всё же решил воспользоваться возможностью и сделал заявление на пресс-конференции в Пекине. Он сказал следующее.

[Мартиньш Рубенис, тренер олимпийской сборной Латвии]:

«Самая жестокая вещь, которую по-прежнему совершает китайская компартия, – это насильственное извлечение органов у хороших и добрых людей, китайских граждан, которые просто являются узниками совести».

Полицейские стояли совсем рядом, но Рубенис решил не отступать.

[Мартиньш Рубенис, тренер олимпийской сборной Латвии]:

«Я чувствовал, что это мой долг, и очень важно, когда люди из свободных стран, люди, которые понимают, что происходит в Китае, говорят об этом».

Власти Китая пытались вмешаться. Посольство в Риге вызвало главу Олимпийского комитета Латвии на беседу. Однако тот обозначил, что все члены комитета имеют полное право высказываться так, как считают нужным.

Латвийская команда снова завоевала бронзовую медаль, и тренер уже вернулся домой.

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