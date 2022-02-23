Юный индиец обыграл чемпиона мира по шахматам Магнуса Карлсена

Юный индийский шахматист победил чемпиона мира по шахматам Магнуса Карлсена. 16-летний Рамешбабу Прагнанандхаа сыграл с норвежцем на онлайн-турнире Champions Chess Tour.

Индиец играл чёрными фигурами и победил на 39-м ходу.

[Рамешбабу Прагнанандхаа, шахматист]:

«Было трудно, поскольку игра началась в 3 часа ночи. Я готовился к этому. Поменял распорядок дня, чтобы приспособиться. Думаю, это помогло. Я также усердно тренировался. Я рад победе. Это придаёт мне огромную уверенность в себе».

[Рамеш Бабу, отец шахматиста]:

«Я очень доволен результатом. Во время игры я уже спал. Сын пришёл и сказал, что обыграл Магнуса Карлсена. Он был счастлив».