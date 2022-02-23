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Юный индиец обыграл чемпиона мира по шахматам Магнуса Карлсена

Юный индиец обыграл чемпиона мира по шахматам Магнуса Карлсена

Юный индийский шахматист победил чемпиона мира по шахматам Магнуса Карлсена. 16-летний Рамешбабу Прагнанандхаа сыграл с норвежцем..

Дата загрузки: 2022-02-23

Юный индиец обыграл чемпиона мира по шахматам Магнуса Карлсена

Юный индийский шахматист победил чемпиона мира по шахматам Магнуса Карлсена. 16-летний Рамешбабу Прагнанандхаа сыграл с норвежцем на онлайн-турнире Champions Chess Tour.

Индиец играл чёрными фигурами и победил на 39-м ходу.

[Рамешбабу Прагнанандхаа, шахматист]:
«Было трудно, поскольку игра началась в 3 часа ночи. Я готовился к этому. Поменял распорядок дня, чтобы приспособиться. Думаю, это помогло. Я также усердно тренировался. Я рад победе. Это придаёт мне огромную уверенность в себе».

[Рамеш Бабу, отец шахматиста]:
«Я очень доволен результатом. Во время игры я уже спал. Сын пришёл и сказал, что обыграл Магнуса Карлсена. Он был счастлив».

Юного шахматиста поздравили в Twitter гроссмейстер Вишванатан Ананд и легенда крикета Сачин Тендулкар.

Сейчас индиец занимает 14-е место. Карлсен – пятое. В онлайн-турнире участвуют 16 шахматистов.
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