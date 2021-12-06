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Фестиваль воздушных шаров проходит в Испании

Фестиваль воздушных шаров проходит в Испании

Вот так воздушный шар выглядит до того, как превратится в огромный разноцветный купол. А вот так..

Дата загрузки: 2021-12-07

Фестиваль воздушных шаров проходит в Испании

Вот так воздушный шар выглядит до того, как превратится в огромный разноцветный купол. А вот так его раскладывают.

Это автономная область Андалусия на юге Испании. Здесь вот-вот стартует фестиваль воздушных шаров.

25 лучших пилотов из нескольких европейских стран будут соревноваться в двух гонках.

[Юрай Брезан, участник соревнований]:
«Думаю, что буду лететь очень быстро, меня куда-то унесёт, и я поскорее приземлюсь».

Во время первой гонки участники должны долететь к определённой цели по указанным координатам. А во время второй им предстоит догнать воздушный шар, взлетевший на 10 минут раньше остальных.

Управлять аэростатом – или, как его ещё называют, монгольфьером, – одновременно и просто, и сложно. Просто в том плане, что способ только один – увеличить или уменьшить температуру воздуха в куполе. Но это и самое сложное, ведь так шар просто либо поднимается выше, либо опускается ниже.

Чтобы изменить его направление, нужно поймать поток ветра на определённой высоте.
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