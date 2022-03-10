Юная футболистка в Пакистане вдохновляет сверстников

Пакистанка Мехер, несмотря на юные годы, уже выбрала путь в жизни. Она мечтает стать профессиональной футболисткой...

Пакистанка Мехер, несмотря на юные годы, уже выбрала путь в жизни. Она мечтает стать профессиональной футболисткой.

Мехер увлеклась футболом в десять лет. Теперь каждый день тренируется на площадке недалеко от дома в Карачи. Также играет со сверстниками на стадионе. Правда, в мусульманском обществе сталкивается с непониманием.

[Мехер Джан Абдул Джаббар, футболистка]:

«Говорят, что девочки должны только готовить и быть хорошими дочерями и хорошими жёнами. Но думаю, девочки, играющие в футбол, – тоже хорошие дочери. Девочкам нужно заниматься спортом. Это придаёт им уверенности».

Юные пакистанцы познакомились с футболом, крикетом и другим играм благодаря программе некоммерческой организации. В рамках проекта обучились уже более полумиллиона детей и подростков.

[Махира Миянджи, тренер]:

«Они учатся общению, терпимости, работе в команде, лидерским качествам и обретают уверенность в себе».

Мама юной футболистки рада за дочь. Сама она пережила трагедию. 13 лет назад муж бросил семью и перед уходом облил женщину кислотой.

[Калсум Мохаммад, мама футболистки]:

«Пусть люди говорят, что хотят. Мне всё равно. После того что выпало на мою долю, я хочу, чтобы мои дети, особенно дочери, без страха жили в этом мире».

Мехер уже добилась большого успеха в футболе и стала капитаном команды. Помимо тренировок, учится в школе и заботится о маме.

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