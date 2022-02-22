Язык коренного народа с крайнего юга Южной Америки исчез после смерти его последнего живого носителя и..

Умер последний в мире человек, говоривший на языке индейцев-яганов

Язык коренного народа с крайнего юга Южной Америки исчез после смерти его последнего живого носителя и «хранителя» культуры предков.

Кристина Кальдерон скончалась в возрасте 93 лет. Она владела языком ямана индейского племени яганов. После смерти её сестры в 2003 году она была последним человеком в мире, говорившим на нём.

[Патрисио Эрнандес, мэр Кейп-Горна]:

«Наша бабушка Кристина была и будет предметом гордости всего острова Наварино. Она постоянно хранила яганскую культуру».

Она старалась сохранить свои знания: написала словарь с переводом на испанский.

Кальдерон жила в скромном доме в чилийском городке Вилла-Укика и зарабатывала на жизнь продажей вязаных носков.

[Альфонсо Каркамо, потомок народа кавескар]:«Она очень хорошо вязала. Её дети тоже. На самом деле, она очень помогла. С ней встречались художники, скульпторы, люди из мира моды. И она поделилась своими знаниями».

В целом в мире осталось несколько десятков яганов. Но они не владеют своим языком, который считается изолированным. Эта этническая группа раньше населяла многие архипелаги на крайнем юге Южной Америки. Ныне это территории Чили и Аргентины.

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