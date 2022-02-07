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Впечатляющее зрелище: в Германии взорвали мост высотой 70 метров

Впечатляющее зрелище: в Германии взорвали мост высотой 70 метров

Мощный взрыв, и 70-метровый автомобильный мост рушится. Такое впечатляющее зрелище увидели в земле Северный Рейн-Вестфалия в..

Дата загрузки: 2022-02-07

Впечатляющее зрелище: в Германии взорвали мост высотой 70 метров

Мощный взрыв, и 70-метровый автомобильный мост рушится. Такое впечатляющее зрелище увидели в земле Северный Рейн-Вестфалия в Германии. Это самый высокий взорванный мост в стране.

Сооружение было длиной почти полкилометра. Его удерживали 16 опор. Верхнюю часть моста заранее демонтировали. Для подрыва использовали 120 килограммов взрывчатки.

За операцией разрешили наблюдать с расстояния в 300 метров.

[Ульрих, очевидец]:
«Это было исключительно захватывающим зрелищем, потому что мост находился над низиной, а покрытие состояло из нескольких частей. Я рад, что всё получилось».

[Линда, очевидец]:
«Невероятно. Что меня впечатлило, так это громкий звук. Представляю, как это происходило бы на войне, и это пугает».

Старый мост простоял 55 лет. Его взрывали так, чтобы не повредить новое сооружение. Движение по нему открылось в декабре прошлого года.
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