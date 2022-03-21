В Бельгии в карнавальную процессию врезался автомобиль

Шесть человек, в том числе ребёнок, погибли и 12 получили серьёзные ранения в результате наезда автомобиля..

Шесть человек, в том числе ребёнок, погибли и 12 получили серьёзные ранения в результате наезда автомобиля на участников карнавала. Ещё 27 человек пострадали. Трагедия произошла в бельгийском городке Стрепи-Бракньи в 50 километрах от Брюсселя.

От 150 до 200 местных жителей рано утром готовились к карнавалу. Они шли по улице в костюмах и с музыкальными инструментами. Вдруг сзади стал быстро приближаться автомобиль. Он врезался в людей и проехал ещё несколько сотен метров.

[участник карнавала]:

«Мы готовились к празднику, но он обернулся трагедией. В процессию врезалась машина. Мы видели, как разлетаются тела людей. Это было страшно».

Вскоре автомобиль задержала полиция. Подозреваемых взяли под стражу. Ими оказались двое молодых жителей соседнего города Ла-Лувьер. Ранее этих мужчин не задерживали. По мнению следователей, инцидент не был террористическим актом.

[Жак Гобер, мэр Ла-Лувьера]:

«Представитель прокуратуры сказал, что ничто не указывает на то, что это был теракт. Так что мы можем быть в этом уверены».

Ранее также появились слухи о том, что автомобиль ехал с большой скоростью, уходя от преследования полицейских. Однако в правоохранительных органах эту информацию опровергли.

В Стрепи-Бракньи местный спортзал переоборудовали под временный пункт неотложной помощи. Город посетили бельгийский король Филипп и премьер-министр. К ним присоединился мэр Ла-Лувьера. Они пообщались с сотрудниками экстренных служб.

В 2015 году в Париже и в 2016 году в Брюсселе произошли теракты, ответственность за которые взяло на себя «Исламское государство» – террористическая организация, запрещённая в России и других странах. С тех пор в Бельгии активно разыскивают людей, которые могут иметь связи с террористами.

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