Мужчина купил велосипед и поднял волну в соцсетях

Алекс стоял в очереди в одном из магазинов в штате Флорида. Он увидел полицейского, который покупал велосипед ребёнку. «Я куплю его тебе, но ты должен ходить школу», – сказал полицейский.

Позже выяснилось, что ребёнок был из малоимущей семьи. Этот случай натолкнул Алекса на мысль купить несколько велосипедов в подарок нуждающимся детям и отправить в департамент полиции. Эта история быстро распространилась в сети. Некоторые пользователи стали предлагать деньги. В этом году купили более 100 велосипедов. Оказалось, что нужны ещё шлемы и замки. Пользователи поучаствовали в сборе средств.

Кампанию по покупке велосипедов детям на Рождество Алекс проводит уже три года и публикует все чеки на своей страничке.