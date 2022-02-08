ДТП с участием автобуса в Мексике: погибли туристы

В Мексике установили личности всех погибших в страшном ДТП с участием автобуса с иностранными туристами. Об..

В Мексике установили личности всех погибших в страшном ДТП с участием автобуса с иностранными туристами. Об этом сообщили власти штата Кинтана-Роо на юге страны, где произошла трагедия.

Авария случилась на трассе, соединяющей города Кантунилькин и Канкун, возле населённого пункта Тинталь. Автобус врезался в самосвал, который был задействован в строительстве железнодорожной линии. В результате сильного удара автобус несколько раз перевернулся и в итоге застрял в кустах.

В нём ехало 45 человек. Погибших восемь. В том числе иностранцы – двое французов и немец. Ещё 28 пассажиров пострадали, среди них есть граждане Пакистана. 12 человек были госпитализированы в больницы Плайи-дель-Кармен и Канкуна.

Что именно стало причиной столкновения, пока не сообщается. Власти Мексики расследуют ДТП и обещают привлечь виновных к ответственности, если таковые есть.

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