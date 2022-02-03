12 мигрантов замёрзли насмерть у турецко-греческой границы. Когда их нашли, один человек был ещё жив, но..

12 мигрантов замёрзли насмерть у турецко-греческой границы. Когда их нашли, один человек был ещё жив, но позже скончался в больнице. Мигрантов обнаружили турецкие спасатели.

Теперь две соседние страны обвиняют друг друга в гибели людей. Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что греческие пограничники заставили мигрантов раздеться и разуться, после чего вернули их на турецкую территорию.

Глава МВД не уточнил национальность погибших. Но сказал, что они входили в группу из 22 мигрантов, которых не пропустили через границу.

В свою очередь министр по делам миграции Греции Нотис Митарачи утверждает, что та группа не добралась до контрольно-пропускного пункта. Заявление о том, что мигрантов без одежды и обуви выгнали на территорию Турции, называет «полным абсурдом».

Митарачи также призвал турецкое правительство прилагать больше усилий для того, остановить поток искателей убежища, которые устремляются в Евросоюз. Через Грецию в ЕС пытаются попасть мигранты из Африки и с Ближнего Востока.

В марте 2016 года Европейский Союз договорился с Турцией о том, чтобы она принимала сирийцев, бегущих от войны. В обмен Анкара получала миллиарды евро.

Сейчас в Турции проживает четыре миллиона сирийских беженцев, а также 300 тысяч афганцев. Ранее турецкие власти заявили, что больше не будут принимать мигрантов.

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