Пожар в жилом доме в Нью-Йорке: погибли 19 человек

Это пожар стал самым смертоносным в Нью-Йорке за последние 30 лет. 19 человек погибли и не..

Это пожар стал самым смертоносным в Нью-Йорке за последние 30 лет. 19 человек погибли и не менее 60 пострадали в результате возгорания в многоэтажном доме в районе Бронкс. В числе жертв – девять детей. Жизнь ещё 30 человек – под угрозой.

Пожар начался из-за неисправного обогревателя в двухъярусной квартире на втором и третьем этажах. Её жильцы, эвакуируясь, не закрыли дверь. В итоге дым распространился на весь дом.

[Уинтер Томас, жительница пострадавшего от пожара дома]:

«Было очень страшно. Ужасно. Я больше беспокоилась о своей семье, чем о себе».

На вызов прибыли 200 пожарных. Они находили погибших и пострадавших на каждом этаже здания. У некоторых пожарных закончился кислород в баллонах, но они всё равно заходили в задымленное здание спасать людей.

Жильцы в основном пострадали из-за угарного газа. Люди пытались самостоятельно выбежать на улицу, но задыхались от дыма, который заполнил и коридоры, и лестницы. При этом, по словам некоторых жильцов, в здании не работала система пожаротушения.

Большинство погибших – выходцы из Западной Африки.

[Шейх Муса Драмма, лидер общины]:

«Это большое горе. Но, к сожалению, подобные трагедии бывали и раньше. Это случалось уже много раз. Пожар унёс много жизней. И это повторение того, через что мы уже проходили».

После пожара жильцов пострадавшего дома эвакуировали в местную школу. Причины трагедии будут тщательно расследовать.

Это второй за последнюю неделю смертоносный пожар в жилом доме в США. Предыдущий произошёл 5 января в Филадельфии. Погибло 12 человек, в том числе восемь детей.

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