Пожар в жилом доме в Нью-Йорке: погибли 19 человек

Это пожар стал самым смертоносным в Нью-Йорке за последние 30 лет. 19 человек погибли и не..
Дата загрузки: 2022-01-10
Это пожар стал самым смертоносным в Нью-Йорке за последние 30 лет. 19 человек погибли и не менее 60 пострадали в результате возгорания в многоэтажном доме в районе Бронкс. В числе жертв – девять детей. Жизнь ещё 30 человек – под угрозой.
Пожар начался из-за неисправного обогревателя в двухъярусной квартире на втором и третьем этажах. Её жильцы, эвакуируясь, не закрыли дверь. В итоге дым распространился на весь дом.
[Уинтер Томас, жительница пострадавшего от пожара дома]:
«Было очень страшно. Ужасно. Я больше беспокоилась о своей семье, чем о себе».
На вызов прибыли 200 пожарных. Они находили погибших и пострадавших на каждом этаже здания. У некоторых пожарных закончился кислород в баллонах, но они всё равно заходили в задымленное здание спасать людей.
Жильцы в основном пострадали из-за угарного газа. Люди пытались самостоятельно выбежать на улицу, но задыхались от дыма, который заполнил и коридоры, и лестницы. При этом, по словам некоторых жильцов, в здании не работала система пожаротушения.
Большинство погибших – выходцы из Западной Африки.
[Шейх Муса Драмма, лидер общины]:
«Это большое горе. Но, к сожалению, подобные трагедии бывали и раньше. Это случалось уже много раз. Пожар унёс много жизней. И это повторение того, через что мы уже проходили».
После пожара жильцов пострадавшего дома эвакуировали в местную школу. Причины трагедии будут тщательно расследовать.
Это второй за последнюю неделю смертоносный пожар в жилом доме в США. Предыдущий произошёл 5 января в Филадельфии. Погибло 12 человек, в том числе восемь детей.
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