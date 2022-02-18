Не менее 13 женщин и девочек погибли, упав в колодец на севере Индии. Трагедия произошла во..

13 человек погибли, упав в колодец в Индии

[Мукил Ахмад, житель Кушинагара]:

«Люди сели (на колодец) и смотрели (на свадебные обряды). Крышка колодца сломалась, и люди провалились, а крышка упала на них».

Не менее 13 женщин и девочек погибли, упав в колодец на севере Индии. Трагедия произошла во время предсвадебных обрядов рядом с домом сельского жителя.

Колодец временно прикрыли деревянными лестницами, но никак не огородили.

Погибшие – семь женщин и шесть девочек. Также есть пострадавшие, они госпитализированы.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования на своей странице в Twitter. Он также объявил, что семьи жертв получат в качестве поддержки по 2600 долларов. Пострадавшим выплатят примерно по 700 долларов.

В Индии это не первый случай, когда люди проваливаются в колодец. Так в прошлом году в 55-метровую скважину упал четырёхлетний мальчик. Он застрял на глубине 27 метров. К счастью, его удалось спасти.

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