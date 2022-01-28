«Холокост внутри тебя»: выжившие поделились воспоминаниями в годовщину нацистских гонений

100-летняя женщина рассказывает в Европарламенте об ужасах немецких концлагерей. Марго Фридлендер пригласили сюда в Международный день..

100-летняя женщина рассказывает в Европарламенте об ужасах немецких концлагерей. Марго Фридлендер пригласили сюда в Международный день памяти жертв Холокоста. Мир отметил эту дату 27 января.

Её мать и брат погибли в «Освенциме». Саму Марго отправили в Терезинское гетто в Чехии. Говорит, что у неё перед глазами до сих пор стоят лица заключённых «Освенцима», которых они встречали в конце войны. Тогда нацисты отступали и отправляли узников в другие лагеря.

[Марго Фридлендер, пережившая Холокост]:

«В конце апреля 1945 года меня с остальными отправили помогать с транспортировкой. Когда прибыл длинный поезд для перевозки скота, мы не знали, чего ожидать. Потом открылись двери, и я увидела то, чего никогда не смогу забыть: людей, которые с трудом походили на людей. Они выпадали из вагонов, либо их оттуда выталкивали. Это были живые мертвецы».

ООН также провела конференцию в честь этой даты. Правда, виртуальную. На ней выступил 90-летний Пинхас Гаттер, тоже переживший Холокост. Его мать, отец и сестра погибли от рук нацистов.

[Пинхас Гаттер, переживший Холокост]:

«Холокост внутри тебя. От него невозможно убежать. Он становится твоей частью и будет сопровождать тебя до смерти».

Прошло ежегодное заседание и в Бундестаге – немецком парламенте. Здесь выступила 87-летняя Инге Ауэрбахер, ныне гражданка США. Говорит, что нацисты убили 20 членов её семьи.

В Лондоне в честь дня памяти подсветили знаковые достопримечательности, включая колесо обозрения.

Международный день памяти жертв Холокоста Генеральная Ассамблея ООН провозгласила в 2005 году. Его приурочили к годовщине освобождения «Освенцима» советскими войсками в 1945-м. В нацистском лагере смерти было убито более миллиона человек, большинство – евреи. Всего же в Холокосте погибло около шести миллионов евреев.

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