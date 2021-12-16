Число жертв взрыва бензовоза на Гаити возросло до 75

Жертв взрыва бензовоза на Гаити уже 75. Спасатели обнаружили 61 тело на месте трагедии в Кап-Аитьене,..
Дата загрузки: 2021-12-16
[Исаак Беса, директор кладбища]:
«Тела жертв продолжают привозить на кладбища после того, как мировой судья разрешил хоронить погибших. Их 75 человек. Одного кладбища не хватило».
Некоторых жертв похоронили родственники. Но большинство тел захоронили в братской могиле.
Десятки пострадавших остаются в больницах. Там не хватает коек, медикаментов и персонала. Премьер-министр страны обещал развернуть полевые госпитали и прислать на помощь медиков.
Напомним, авария произошла около полуночи в понедельник. Водитель бензовоза пытался избежать столкновения с мотоциклом, в итоге автоцистерна перевернулась. Вскоре возле неё начали собираться люди. Водитель предупредил об опасности. Однако люди не разошлись, а некоторые принесли инструменты, чтобы пробить цистерну и набрать бензин.
На Гаити топливо – на вес золота, и его можно дорого продать на чёрном рынке. Защитники прав человека говорят, что гаитяне живут в такой бедности, что готовы рисковать собой ради заработка.
По данным Всемирного банка, более 60% одиннадцатимиллионного населения Гаити живёт за чертой бедности. Обстановку в стране осложняют стихийные бедствия и политическая нестабильность, включая убийство президента минувшим летом.
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