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Число жертв взрыва бензовоза на Гаити возросло до 75

Число жертв взрыва бензовоза на Гаити возросло до 75

Жертв взрыва бензовоза на Гаити уже 75. Спасатели обнаружили 61 тело на месте трагедии в Кап-Аитьене,..

Дата загрузки: 2021-12-16

Число жертв взрыва бензовоза на Гаити возросло до 75
Жертв взрыва бензовоза на Гаити уже 75. Спасатели обнаружили 61 тело на месте трагедии в Кап-Аитьене, ещё 14 человек умерли в больнице. В городе прошли массовые похороны.

[Исаак Беса, директор кладбища]:
«Тела жертв продолжают привозить на кладбища после того, как мировой судья разрешил хоронить погибших. Их 75 человек. Одного кладбища не хватило».

Некоторых жертв похоронили родственники. Но большинство тел захоронили в братской могиле.

Десятки пострадавших остаются в больницах. Там не хватает коек, медикаментов и персонала. Премьер-министр страны обещал развернуть полевые госпитали и прислать на помощь медиков.

Напомним, авария произошла около полуночи в понедельник. Водитель бензовоза пытался избежать столкновения с мотоциклом, в итоге автоцистерна перевернулась. Вскоре возле неё начали собираться люди. Водитель предупредил об опасности. Однако люди не разошлись, а некоторые принесли инструменты, чтобы пробить цистерну и набрать бензин.

На Гаити топливо – на вес золота, и его можно дорого продать на чёрном рынке. Защитники прав человека говорят, что гаитяне живут в такой бедности, что готовы рисковать собой ради заработка.

По данным Всемирного банка, более 60% одиннадцатимиллионного населения Гаити живёт за чертой бедности. Обстановку в стране осложняют стихийные бедствия и политическая нестабильность, включая убийство президента минувшим летом.
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