Афганские беженцы показали, какой видят жизнь Албании

Албания глазами иностранцев. 20 афганских беженцев запечатлели жизнь балканской страны на фотографиях. Их работы представили в..

Албания глазами иностранцев. 20 афганских беженцев запечатлели жизнь балканской страны на фотографиях. Их работы представили в Художественной галерее Тираны.

Албания приняла 2400 афганцев в прошлом году, когда талибы захватили власть в стране. Беженцы сначала прибывали в столицу, потом их размещали в курортных городах вдоль Адриатического побережья.

[Мадиха Талаш, беженка из Афганистана]:

«Эта выставка показывает, как другой народ видит и запечатлевает красоту Албании. И мы демонстрируем албанцам и себе, что Албания прекрасна и неповторима. Нигде мы не были так счастливы».

По оценкам ООН, примерно 90% 38-миллионного населения Афганистана нуждаются в гуманитарной помощи. Три миллиона человек были вынуждены покинуть дома и стали переселенцами в собственной стране.

Афганские беженцы благодарны албанцам за возможность начать новую жизнь.

[Мохаммад Зафар Джамай, организатор выставки]:

«Мы решили найти способ отблагодарить людей. Так родилась идея провести фотосессии, устроить конкурс среди афганцев и организовать выставку».

Выставка фотографий проходит при поддержке мэрии Тираны.

В Албанию были эвакуированы сотрудники «Американского совета по международному образованию» и их семьи, а также – беженцы, которых поддерживает ФИФА. 300 человек уже переехали в другие страны, в основном, в США.

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