Афганские беженцы показали, какой видят жизнь Албании

Албания глазами иностранцев. 20 афганских беженцев запечатлели жизнь балканской страны на фотографиях. Их работы представили в..
Дата загрузки: 2022-02-11
Албания приняла 2400 афганцев в прошлом году, когда талибы захватили власть в стране. Беженцы сначала прибывали в столицу, потом их размещали в курортных городах вдоль Адриатического побережья.
[Мадиха Талаш, беженка из Афганистана]:
«Эта выставка показывает, как другой народ видит и запечатлевает красоту Албании. И мы демонстрируем албанцам и себе, что Албания прекрасна и неповторима. Нигде мы не были так счастливы».
По оценкам ООН, примерно 90% 38-миллионного населения Афганистана нуждаются в гуманитарной помощи. Три миллиона человек были вынуждены покинуть дома и стали переселенцами в собственной стране.
Афганские беженцы благодарны албанцам за возможность начать новую жизнь.
[Мохаммад Зафар Джамай, организатор выставки]:
«Мы решили найти способ отблагодарить людей. Так родилась идея провести фотосессии, устроить конкурс среди афганцев и организовать выставку».
Выставка фотографий проходит при поддержке мэрии Тираны.
В Албанию были эвакуированы сотрудники «Американского совета по международному образованию» и их семьи, а также – беженцы, которых поддерживает ФИФА. 300 человек уже переехали в другие страны, в основном, в США.
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