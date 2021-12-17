На Пальме приводят в порядок банановые плантации

Море пепла и обожжённые листья. Фермеру Даниэлю Галиндесу предстоит много потрудиться, чтобы восстановить свои банановые плантации...

[Даниэль Галиндес, фермер]:

«Выпало много пепла, это весьма впечатляет. Я даже не могу представить, насколько много его здесь. Высота больше 20 сантиметров».

Море пепла и обожжённые листья. Фермеру Даниэлю Галиндесу предстоит много потрудиться, чтобы восстановить свои банановые плантации. Кумбре-Вьеха на канарском острове Пальма затих, и Даниэль убирает разрушенную теплицу. Она должна была спасти бананы от вулканических выбросов.

Банановые плантации на Пальме – один из основных источников дохода. В прошлом году здесь собрали 150 тысяч тонн бананов. Это треть общего объёма урожая на Канарских островах. Ущерб от извержения вулкана для банановой отрасли оценивают в 100 миллионов евро.

[Даниэль Галиндес, фермер]:

«Это огромная потеря. Встать на ноги будет трудно, но если все на острове объединятся, то мы восстановимся быстро. Фермеры должны встать на ноги и двигаться вперёд».

Во время извержения частично обгорели и виноградники. Кроме того, пострадала туристическая отрасль, от которой также сильно зависит экономика острова.

Кумбре-Вьеха не успокаивался 86 дней. Это самое продолжительное извержение на Пальме за всё время наблюдений.

В результате стихийного бедствия были повреждены либо разрушены 3000 зданий, тысячи человек покинули свои дома. Лава выжгла почти 500 гектаров земли. При этом территория острова увеличилась на 48 гектаров.

У жителей Пальмы появилась надежда на то, что к Рождеству извержение вулкана объявят завершённым. Однако чрезвычайная ситуация сохранится надолго, поскольку вытекшая лава ещё может выделять опасный диоксид серы.

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