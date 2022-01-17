ЮНЕСКО спасает знаменитые лодки викингов

Эта группа датских студентов гребёт вёслами на деревянной лодке с богатым историческим наследием. Нордические племена тысячу лет назад строили очень похожие суда.

Искусство их создания живёт до сих пор. Но мастеров всё меньше. Именно поэтому недавно ЮНЕСКО внесла эту традицию в свой список нематериального наследия. Заявку совместно подали Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия и Швеция.

Если конкретнее, то в список попал метод создания клинкеров, то есть судов с обшивкой край на край. Как их делали во времена викингов, можно увидеть, например, в датском музее в 30 километрах от Копенгагена. Он может похвастаться коллекцией из пяти деревянных судов XI века.

[Триона Соренсен, куратор музея]:

«Когда строишь край на край, то корпус получается довольно подвижным, но в то же время удивительно крепким. То есть они создавали такие суда, каких в этой части мира в то время не видели».

Раньше на таких лодках рыбачили, а также перевозили разные вещи, товары и людей. Сегодня их используют во время праздничных регат и спортивных мероприятий.

[Триона Соренсен, куратор музея]:

«Если бы не было этих лодок, то не было бы никакой эры викингов. Это бесспорно. Они никогда не вышли бы за пределы Скандинавии, а остались бы на территории современных Дании, Швеции и Норвегии. Эти суда позволили им расширить горизонты».

В прошлом мастерству создания клинкеров начинали учиться ещё в юном возрасте. Это занимало около десяти лет.

[Сорен Нильсен, директор лодочной мастерской]:

«Сегодня клинкерных судов не так много. Мы видим, что мастерство их создания, знания о том, как на них ходить, а также о том, как строить небольшие рыболовецкие суда, постепенно исчезают».

В Дании осталось около 20 мастеров, которые умеют делать клинкеры. По всей Европе – не более двухсот. Есть надежда, что статус ЮНЕСКО поможет возродить исчезающее мастерство.

[Сорен Нильсен, директор лодочной мастерской]:

«Вы не сможете найти в книгах, как строить эти лодки. Если хотите стать хорошим мастером, то нужно построить много лодок. Вот как всё просто».

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