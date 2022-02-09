Миллиардер, слетавший в космос, вошёл в список ведущих благотворителей

Что общего между полётом в космос и детской больницей? Американский миллиардер Джаред Айзекман доказал, что связь..

Что общего между полётом в космос и детской больницей? Американский миллиардер Джаред Айзекман доказал, что связь есть.

В прошлом году он вошёл в историю, организовав первый частный полёт с исключительно гражданским экипажем.

Но его миссия SpaceX Inspiration4 стала ещё более благородной, поскольку с её помощью он собрал 234 миллиона долларов для детской исследовательской больницы.

[Джаред Айзекман, миллиардер]:

«Я чувствовал, что мы могли бы собрать очень много средств и привлечь внимание к некоторым реальным проблемам, с которыми мы сталкиваемся здесь, на Земле».

Айзекман – основатель Shift4 Payments – компании по обработке платежей. Он пожертвовал 125 миллионов больнице и ещё 20 миллионов – другим фондам.

Благодаря этому вошёл в список 50-ти ведущих благотворителей США 2021 года.

[Джаред Айзекман, миллиардер]:

«Знаете, очевидно, что сегодня я могу оказать гораздо большее влияние, чем когда жил у родителей, и когда мы впервые основали компанию».

При этом некоторые американцы в прошлом году пожертвовали намного больше. Кое-кто – больше миллиарда долларов. В целом общая сумма от 50-ти благотворителей достигла 28 миллиардов.

В список вошли Билл Гейтс, Марк Цукерберг и Джефф Безос. Впрочем, некоторые критики говорят, что суммы, которые они выделили, несопоставимо малы по сравнению с доходами, которые они получили в течение года.

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