Как спасали истерзанного щенка

В Индии сотрудники организации помощи животным обнаружили на улице бездомную собаку с раненым щенком. Он скулил от боли, собака громко лаяла. Один из сотрудников осторожно приблизился к ней.

«Мы осторожно подняли щенка с двумя глубокими ранами и перенесли в машину. Мы не могли взять собаку с собой, потому что у неё было ещё четыре малыша, за которыми ей нужно было присматривать», – рассказал один из сотрудников.

Щенка отвезли в приют, где обработали колотые раны. Малыш не сопротивлялся во время перевязки и терпеливо переносил боль. Из-за ран он не мог ходить. Сначала думали, что у него повреждены нервы. Его хорошо кормили, и он много спал. Через несколько дней щенок встал на лапы и смог ходить.

Когда щенок выздоровел, его отвезли к собаке-маме. Спасатели говорят, что щенков постараются пристроить в семьи, а собаку стерилизуют. Смотрите историю спасения щенка.