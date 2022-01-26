13 тысяч заражённых COVID за сутки. Столько зафиксировали в Южной Корее 26 января. Это антирекорд для..

Антирекорд по новым случаям COVID за сутки зафиксировали в Южной Корее

13 тысяч заражённых COVID за сутки. Столько зафиксировали в Южной Корее 26 января. Это антирекорд для страны.

[Сон Ён Нэ, сотрудник Минздрава Южной Кореи]:

«Из-за варианта омикрон болезнь распространяется быстрее, чем две недели назад. Ещё некоторое время количество новых случаев будет увеличиваться, и омикрон станет доминирующим штаммом».

В Минздраве страны считают, что в следующие несколько недель 90% заражённых будут инфицированы омикроном. За сутки будут выявлять 20-30 тысяч и более новых случаев.

Власти вводят новые санитарные правила и надеются с их помощью снизить нагрузку на систему здравоохранения. В стране ужесточили нормы социального дистанцирования и изменили правила сдачи ПЦР-тестов.

Теперь в первую очередь пройти такой анализ смогут люди старше 60 лет или те, у кого есть хронические болезни. Остальным рекомендуют сначала сдать экспресс-тест. Если он будет положительным, то можно идти на ПЦР-тест.

Кроме того, пациентов с лёгкими симптомами будут лечит на дому. Карантин для вирусоносителей сократили с десяти до семи дней.

В Южной Корее в общей сложности выявили 760 тысяч случаев COVID-19, умерли 6600 человек.

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